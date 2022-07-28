Дэвид Линч посоветовал Зеленскому устроить виртуальный ужин с Путиным

Дэвид Линч посоветовал Зеленскому провести виртуальный ужин и мирные переговоры с Путиным

Американский режиссер Дэвид Линч в ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его от имени президента Украины Владимира Зеленского, посоветовал украинскому лидеру устроить виртуальный ужин с президентом России Владимиром Путиным. Фрагменты разговора пранкеры опубликовали в авторской программе «Шоу ВиЛ» на Rutube.

Линч призвал Зеленского создать рабочую группу экспертов по мирному урегулированию со стороны Украины. «Сейчас настало время для мира. И технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов про мирному урегулированию в интересах Украины (…) Сосредоточьтесь на мире», — сказал он.

Режиссер также выразил мнение, что президенту Украины следует провести виртуальный ужин и поговорить напрямую с Владимиром Путиным. «Позвоните ему [Путину] по телефону. Организуйте виртуальный ужин с ним. Обсудите все вопросы, найдите действенное решение (…) Остановите происходящее любым способом», — посоветовал Линч.

Ранее Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли американского писателя-фантаста Стивена Кинга. Пранкеры попросили его написать выдуманный сценарий про жестокость российских военнослужащих. Кинг во время беседы поддержал отмену русских писателей, предложив им «заткнуться», и назвал Зеленского «великим человеком».