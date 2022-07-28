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США объявили награду в 10 миллионов долларов за сведения о бизнесмене Пригожине

Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию о бизнесмене из РФ Евгении Пригожине
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Sergei Ilnitsky/ Reuters

Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о российском бизнесмене Евгении Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах по делу об их якобы причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службу американского внешнеполитического ведомства.

«Госдеп разыскивает информацию об "Агентстве интернет-исследований", Евгении Викторовиче Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы в США», — указали в Госдепартаменте.

Ранее ФБР объявило Пригожина в розыск и предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о нем. Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США.

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Марина Совина
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