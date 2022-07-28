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На Украине попросят лишить престола патриарха Кирилла

ПЦУ попросит вселенского патриарха Варфоломея лишить престола патриарха РПЦ Кирилла

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) обратится к вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей с просьбой лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление клириков по итогам заседания синода.

По словам священников, проект соответствующего письма уже получил одобрение церковного руководства и вскоре будет направлен в Константинопольский патриархат.

Главу Русской православной церкви (РПЦ) украинское духовенство предлагает признать нарушившим каноны и привлечь к ответственности, лишив его права занимать своей пост.

Ранее Архиерейский собор ПЦУ обвинил Кирилла в распространении «еретического и этнофилетического учения о русском мире» под видом церковной проповеди. Этнофилетизмом называют предпочтение национальных интересов общецерковным.

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Алевтина Запольская
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