Российская авиакомпания запустила распродажу авиабилетов на осень от 590 рублей
Российская авиакомпания Smartavia запустила масштабную распродажу билетов стоимостью от 590 рублей по популярным внутрироссийским направлениям на осень. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Акция продлится с 28 по 31 июля и распространится на перелеты, которые состоятся с 23 августа по 29 октября 2022 года. В этот период отечественные путешественники смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Санкт-Петербург, Казань, Архангельск, Самара, Оренбург, Калининград с отправлением из Москвы, а также из других городов России.
Отмечается, что окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограничено.
Ранее сообщалось, что еще один российский перевозчик объявил о запуске масштабной распродажи авиабилетов по всей стране. Так, компания Nordwind предложила приобрести акционные проездные документы со скидкой до 30 процентов.