Российская авиакомпания запустила распродажу авиабилетов на осень от 590 рублей

Smartavia запустила распродажу билетов от 590 рублей с 28 по 31 июля 2022 года

Российская авиакомпания Smartavia запустила масштабную распродажу билетов стоимостью от 590 рублей по популярным внутрироссийским направлениям на осень. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Акция продлится с 28 по 31 июля и распространится на перелеты, которые состоятся с 23 августа по 29 октября 2022 года. В этот период отечественные путешественники смогут приобрести проездные документы по таким направлениям, как Санкт-Петербург, Казань, Архангельск, Самара, Оренбург, Калининград с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

Отмечается, что окончательная стоимость зависит от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее сообщалось, что еще один российский перевозчик объявил о запуске масштабной распродажи авиабилетов по всей стране. Так, компания Nordwind предложила приобрести акционные проездные документы со скидкой до 30 процентов.