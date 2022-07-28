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В Казани состоится праздник удмуртской культуры

В Казани состоится праздник удмуртской культуры в рамках нового проекта «Древо жизни»

Фото: Дмитрий Голубович / Russian Look / Globallookpress.com

Праздник удмуртской культуры проведут в казанском парке «Черное озеро». Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, событие состоится в рамках нового городского проекта «Древо жизни». Известно, что в центре парка откроются площадки с традиционными костюмами и изделиями декоративно-прикладного искусства, где также будут представлены книги на удмуртском языке.

На фестивале жители и гости города смогут поиграть в удмуртские игры, выучить народные пословицы, освоить игру на кубызе (удмуртской скрипке) и узнать рецепты традиционных блюд. Вдобавок посетители получат возможность смастерить памятный флажок с удмуртским узором, изготовить нагрудное украшение (монисто), тканый браслет на счастье (суйпоскес), изделие из бересты (куанэм) и брошки в форме цветка-символа Удмуртии — италмаса (купальницы).

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Активности будут доступны и для юных гостей мероприятия. В частности, на «Поляне детства» можно будет поиграть в удмуртские игры: «Кешыр, кешыр, кубыста» («Морковка, морковка, капуста»), «Капка ултӥ потаса» («Через воротца») и другие. Параллельно будут выступать фольклорные коллективы из Казани, Кукморского и Балтасинского районов Татарстана, а также автор-исполнитель Светлана Зянколова.

Просветительский проект «Древо жизни» призван знакомить жителей Казани с культурой, историей и родными языками финно-угорских и тюркских народов Поволжья. Мероприятия реализуются мэрией Казани и Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

Ранее в Бурятии запустили творческий проект «Отец мой был природный пахарь» по сохранению певческой и обрядовой культуры забайкальских семейских. Так, к выпуску готовится сборник фольклора старообрядцев с песенным и обрядовым материалом.

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Майя Пономаренко
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