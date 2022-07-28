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Обрушившийся на популярный российский курорт мощный ураган попал на видео

На видео попал мощный ураган, обрушившийся на город Ейск на побережье Азовского моря

На курортный город Ейск, расположенный на побережье Азовского моря, обрушился сильный ветер. Очевидцы сняли происходящее на видео, передает РИА Новости.

На кадры попало, как мощный ураган вырывает с корнем деревья, которые падают на проезжую часть. Отмечается, что из-за поднявшейся пыли резко ухудшилась видимость на дорогах.

По сведениям «Российской газеты», на популярных российских курортах в Краснодарском каре продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. В некоторых местах порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

Уточняется, что данных о пострадавших от непогоды не поступало, городские службы ликвидируют последствия урагана.

Ксения Жарова
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