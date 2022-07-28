В Германии заявили о расколе страны из-за Украины

Tagesspiegel: украинский кризис усугубил раскол между Восточной и Западной Германией

Украинский кризис усугубил раскол во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, чего не наблюдалось по любым другим вопросам. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel.

По информации издания, опросы исследовательской компании Forsa за последние несколько месяцев демонстрируют, что жители востока и запада станы оценивают вопросы конфликта на Украине очень по-разному.

Респонденты, живущие на востоке Германии, (34 процента) считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. На западе страны такого мнения придерживаются 18 процентов жителей.

Самые большие различия между востоком и западом проявляются в вопросе поставок оружия, отмечает издание. Так, на Западе более половины жителей выступают за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, в то время как среди граждан с востока страны подобные меры поддерживают в среднем 32 процента.

Ранее немецкая журналистка Алина Липп заявила, что спецоперация на Украине расколола общество Германии. По словам гражданки ФРГ, часть немцев выражает солидарность действиям России и поддерживает решение о начале спецоперации, однако есть те, кто «не верит, что на Украине есть реальные нацисты». Она добавила, что получает от подписчиков своего канала множество писем со словами поддержки и благодарности за «правдивую информацию» и благотворительную деятельность.