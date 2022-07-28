Люди начали встречаться специально для посещения фестивалей с помощью VK

В «VK Знакомствах» впервые создали алгоритм для совместных походов на мероприятия

У пользователей онлайн-сервиса «VK Знакомства» появилась возможность искать новых людей и целые компании специально для совместного похода на офлайн-фестивали. Об этом в четверг, 28 июля, сообщается в пресс-центре соцсети.

В соцсети рассказали о создании алгоритма, позволяющего людям искать новые знакомства, общаться и договариваться о встречах не только романтических, но и для посещения фестивалей. Первыми компанию себе нашли гости VK Fest 2022 — с помощью соцсети они создавали анкеты со специальными отметками, например, «Я на VK Fest», и привлекали внимание тех, кто тоже пришел на фестиваль.

Уточняется, что всего за несколько недель такие отметки поставили 62 тысячи человек. «А дальше включался классический механизм "VK Знакомств": если люди совпадали по симпатиям, они могли написать в сообщениях и договориться о встрече. Таких мэтчей — онлайн-совпадений — было почти 17 тысяч», — заявили в соцсети.

В VK также сообщили, что соцсеть впервые среди дейтинг-сервисов вышла из digital-пространства в жизнь. В дни фестиваля на специальной стойке в зоне «VK Знакомств» можно было взять один из браслетов: розовый означал, что человек готов к знакомствам, а синий — что пока не хочет нового общения.

По словам главы дейтинг-сервиса VK Олега Ваталева, «как бы ни были хороши технологии, настоящая магия общения происходит в реальности». В связи с этим разработчики соцсети решили «свести точность алгоритмов с яркостью настоящего момента», отметил он. «Продолжим экспериментировать с большими событиями, пересекать реальности и знакомить людей», — заявил Ваталев после прошедшего мероприятия VK Fest.

«VK Знакомства» — дейтинг-сервис VK, который помогает пользователям «более качественно выстраивать общение как в онлайн-, так и в офлайн-среде». Автоматические подсказки тем для разговоров и возможность задать приветственный вопрос для начала беседы — все это облегчает общение и создает «более осознанные и долговременные отношения».