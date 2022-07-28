Володин привел подробности о рассмотрении проекта о запрете пропаганды ЛГБТ

Володин заявил о планах Госдумы вынести на обсуждение проект о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутаты Государственной Думы намерены вынести на общественное обсуждение законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Такие подробности привел спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Он отметил, что парламентарии планируют выйти на рассмотрение проекта о запрете пропаганды ЛГБТ в осеннюю сессию. «Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты», — пояснил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что депутаты уже подготовили несколько инициатив.

Ранее соавтор законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ Яна Лантратова в разговоре с «Лентой.ру» назвала идею назревшей. Популяризация ЛГБТ-отношений и отрицание семейных ценностей не должно демонстрироваться публично, подчеркнула она.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что пропаганда нетрадиционных ценностей «имеет не меньшую степень опасности для развития российского общества», чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.