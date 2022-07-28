Подруга решила перещеголять невесту и появилась на ее свадьбе в белом платье

Невеста задумала исключить подругу из списка гостей свадьбы за попытку затмить ее

Девушка решила надеть подвенечное платье на свадьбу подруги и перещеголять ее на празднике. Соответствующая публикация появилась на портале Reddit.

Так, виновница торжества рассказала, что за месяц до церемонии отправила подругам палитру цветов, чтобы облегчить выбор нарядов. «Она была единственной, кто не прислал мне фото образа, поэтому мне пришлось попросить ее сделать это. Я была в панике: она купила белое платье с легким голубым отливом», — рассказала автор поста.

Невеста отметила, что приятельница и ранее делала попытки затмить ее своим появлением и спровоцировать скандал. По этой причине она задумала исключить ее из списка гостей, но передумала, чтобы не разрушить дружбу. «Это была последняя капля моего терпения», — добавила она.

Впоследствии автор поста обратилась за советом к матери, однако та обвинила дочь в желании сконцентрировать все внимание на себе. Тем не менее бабушка, жених и общие друзья были согласны с невестой.

Ранее в июле свекровь решила надеть подвенечное платье назло невесте сына и нарвалась на критику в сети. Родственница выбрала силуэтное макси-платье из кружева кремового цвета. Девушка заявила, что если мать жениха ослушается ее и нарушит дресс-код, то она не пойдет на церемонию.