Свекровь решила надеть подвенечное платье на свадьбу сына назло его невесте

Wedding Dress: свекровь пришла на свадьбу сына в подвенечном платье и вызвала критику

Свекровь решила надеть подвенечное платье назло невесте сына и нарвалась на критику в сети. Соответствующая публикация появилась в сообществе Wedding Dress на портале Reddit.

Автор поста разместила фотографию родственницы, на которой та была запечатлена в силуэтном платье макси с открытыми плечами. Наряд был выполнен из полупрозрачной ткани кремового цвета с растительным узором.

Уточняется, что женщина предварительно спросила, может ли она прийти на свадьбу в таком образе. «Поначалу я подумала, что она шутит. Может быть, она хотела меня разыграть? Если она придет в таком виде, все будут над ней издеваться», — отметила виновница торжества.

Пользователи сети высказали вое мнение в комментариях. «Здесь дело даже не в цвете. Его фасон кричит о том, что оно свадебное», «Она выглядит так, будто собирается выйти замуж за своего сына», «Кто-нибудь, скажите ей, что это классическое подвенечное платье», — писали юзеры.

Ранее в июле свекровь задумала перещеголять нелюбимую невестку своим появлением на ее свадьбе в белом платье и была обругана в сети. О желании родственницы нарушить дресс-код виновница торжества узнала за две недели до мероприятия. Девушка заявила своим родителям, что не придет на церемонию, если мать жениха не будет соблюдать правила.