Свекровь задумала перещеголять невестку на свадьбе и была обругана в сети

Пользовательница Reddit рассказала о свекрови, решившей надеть на ее свадьбу белое платье

Свекровь задумала перещеголять нелюбимую невестку своим появлением на ее свадьбе в белом платье и была обругана в сети. Соответствующая публикация появилась на портале Reddit.

Сообщается, что о желании родственницы нарушить дресс-код виновница торжества узнала за две недели до мероприятия. С покупкой наряда ей помогал ее сын, рассказала девушка.

Пользовательница полагает, что мать жениха умышленно решила так поступить, чтобы затмить ее и испортить праздник. «Я уже сказала родителям, что ноги моей не будет в церкви, если она наденет белое платье. Ведь я знаю, что у нее есть два отличных наряда, но она вдруг заявила, что они ей не подходят», — пожаловалась она.

Автор поста утверждает, что свекровь плохо относится к ней и всячески транслирует это своим поведением. «Она постоянно лезет в процесс приготовления, задает нетактичные вопросы о стоимости тех или иных услуг. С учетом того, что за все платим мы с мужем», — добавила она.

Пользователи сети принялись высказываться в комментариях. «Она точно тебе завидует. Перекрась платье фотошопом на снимках», «Запрети ей появляться на свадьбе», «Пусть кто-то из твоих подруг выльет на нее бутылку красного вина», «А я бы не беспокоилась, если бы кто-то надел белое на мою свадьбу. Я знаю, что я лучшая», — писали юзеры.

Ранее в июле невеста захотела отказать подруге в приглашении на свадьбу из-за ее яркой внешности. Накануне мероприятия девушка покрасила волосы в насыщенный бирюзовый цвет, чем разозлила виновницу торжества. Та, в свою очередь, стала настаивать на том, чтобы она избавилась от неестественного оттенка.