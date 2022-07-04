Невеста запретила подруге появляться на свадьбе из-за ее внешности

Невеста отказала подруге в приглашении на свадьбу из-за бирюзового цвета волос

Невеста захотела отказать подруге в приглашении на свадьбу из-за ее яркой внешности. Соответствующая история была опубликована на портале Reddit.

Автор поста рассказала о конфликте, который случился между ней и приятельницей накануне мероприятия и едва не разрушил девятилетнюю дружбу. Получив приглашение стать подружкой невесты, юзерша начала подготовку к церемонии и окрасила волосы в насыщенный бирюзовый оттенок.

Увидев это, виновница торжества поинтересовалась, не собирается ли она смыть пигмент. «Она заявила, что запрещает мне появляться на торжестве с зелеными волосами. Мне нравится цвет моих локонов, и она не имеет права так со мной разговаривать. Не буду ничего менять», — отметила пользовательница сети.

Сообщается, что в день свадьбы одна из подруг невесты решила помочь автору публикации замаскировать отросшие корни с помощью спрея. Оказалось, что девушка обманула ее и стала распылять средство по длине волос, чтобы полностью перекрыть яркий цвет. «В тот момент я почувствовала, что не могу отказать. Все-таки я потратила деньги на платье и не хотела ссориться с подругой в день ее свадьбы. Конечно, я поняла, что спрей для корней был частью ее плана. Чувствую себя ужасно», — призналась автор.

В июне подруги невесты проигнорировали дресс-код и испортили свадьбу. Виновница торжества наняла визажиста, от услуг которого некоторые из ее приятельниц отказались. Девушки прибыли на церемонию с темно-фиолетовыми губами, что противоречило цветовой гамме мероприятия.