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Подруги невесты испортили ее свадьбу своим внешним видом

Подруги невесты с никнеймом sunkissnira испортили ее свадьбу, проигнорировав дресс-код

Фото: @sunkissnira

Подружки невесты Муниры (фамилия неизвестна) испортили ее свадьбу своим внешним видом. Соответствующей историей блогерша поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Пользовательница с никнеймом sunkissnira рассказала, что изначально близкие подруги были очень взволнованы приглашением на «самое важное» событие в ее жизни. Однако после ссоры невесты с одной из знакомых, которая не была приглашена, девушки, по ее словам, начали делать все вопреки тому, чтобы мероприятие прошло должным образом.

Так, некоторые из них проигнорировали дресс-код и отказались от услуг визажиста, которого юзерша наняла специально для подготовки к данному событию. Кроме того, подруги сильно опоздали на девичник и не участвовали в подготовке к нему.

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Вдобавок, в день торжества сломался лимузин невесты, но ни одна из девушек не ответила на просьбу о помощи. В результате sunkissnira пришлось ехать с женихом вместо того, чтобы встретиться с ним у алтаря. Помимо того, подруги прибыли на свадьбу с накрашенными темно-фиолетовой помадой губами, что противоречило цветовой гамме мероприятия, заявила автор публикации. Затем, ее по словам, гостьи начали включать неподходящую музыку и ушли с праздника до его конца. В тот же вечер они удалили невесту из своих социальных сетей.

Ранее в июне сообщалось, что родственница жениха, имя которой не раскрывается, появилась на свадьбе в подвенечном платье в попытке перещеголять невесту и нарвалась на критику в сети. Одна из пользовательниц сайта разместила пост с фотографией, на которой запечатлены невеста, жених и его кузина. Автора поста возмутил внешний вид последней: женщина надела на церемонию бракосочетания белое макси-платье с открытыми плечами и кружевным воланом вдоль линии декольте. «Она весь вечер преследовала мою подругу [невесту]», — пожаловалась юзерша.

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Дарья Шляпужникова
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Подруги невесты испортили ее свадьбу своим внешним видом
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