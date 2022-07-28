Россияне стали массово жаловаться на брокеров

Количество жалоб россиян на участников рынка ценных бумаг выросло в 14,6 раза

Россияне в 2022 году стали массово жаловаться на брокеров и других профессиональных участников рынка ценных бумаг, следует из отчета Центробанка, размещенного на его сайте.

В первой половине 2022 года количество желоб в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг выросло в 14,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достигло 15,5 тысячи. 76 процентов от общего объема обращений так или иначе связано с последствиями антироссийских санкций.

Чаще остальных россияне жаловались на брокеров — в 77,6 процента случаев. Далее следуют организаторы торгов (9,1 процента) и депозитарии (6,9 процента).

В то же время, частота жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов в январе-июне выросла на 36,3 процента — до 198,5 тысячи. С санкциями и их последствиями связано примерно каждое шестое обращение. 50,9 процента всех обращений было подано на работу банков, 13,8 процента — страховых компаний.

«Многократный рост жалоб на субъекты рынка ценных бумаг, пик которого пришелся на апрель, был вызван прежде всего вынужденными переводами счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных акций в европейской учетной инфраструктуре», — говорится в сообщении ЦБ.

