Арбузы в России подорожали на треть

Арбузы в России подорожали на 10 рублей по сравнению с прошлым сезоном

Арбузы на российских бахчевых развалах будут стоить в среднем 40 рублей за килограмм, цена выросла примерно на 10 рублей по сравнению с прошлым сезоном. О подорожании на треть агентству «Москва» рассказала доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

В магазинах может быть дешевле, поскольку продукция с истекающим сроком часто продается со скидкой, отметила она. Например, так делают «Ашан», «Метро» и другие ретейлеры. Дешевле может быть и у суперэконома («Светофор» и «Победа»), добавила Лебединская.

По ее словам, стоимость дыни за год не изменилась (около 90 рублей за килограмм). В Москве и Подмосковье сезон продажи бахчевых начнется 1 августа.

Ранее россиян предупредили, что переедание арбуза может привести к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом и обменом веществ, его не стоит есть на ночь и больше четырех кусков в день. Польза и вред арбуза зависят от ряда факторов, в том числе от его спелости, свежести, количества съеденного, условий выращивания и наличия нитратов.