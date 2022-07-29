Женщина неделю не замечала застрявшей в ее голове пули

New York Post: 58-летняя Мэри Волц неделю не замечала пулю в своей голове

В США женщина неделю ходила с пулей в голове и не замечала этого. Ее историю рассказывает New York Post.

29 июня 58-летней Мэри Волц из города Сагино, штат Мичиган, диагностировали COVID-19. Через два дня она обратилась в больницу с жалобами на затрудненное дыхание и боль в груди. Во время осмотра медики заметили рану на ее голове, но объяснить ее происхождение женщина не смогла.

То, что у нее голове застряла пуля, заметили лишь 2 июля, когда Волц внезапно потеряла сознание. Врачи установили, что женщина была ранена «пулей или осколком пули» размером примерно восемь миллиметров. «Единственное, что точно известно, — это произошло между вечером 27-го и вечером 29 июля. Она ходила с пулей в голове почти неделю», — рассказал брат Волц.

Врачи провели срочную операцию, чтобы удалить инородный предмет, однако им удалось извлечь лишь осколки. Вынуть саму пулю медики не решились. У женщины было повышенное внутричерепное давление, и более глубокое вмешательство сочли слишком опасным.

Волц не представляет, в какой именно момент получила ранение. Она рассказала, что не помнит ни перестрелки, ни даже просто незнакомых, которые бы приближались к ней в период, когда появилась рана. Женщина также отметила, что у нее нет врагов, которые могли желать ей зла.

Сотрудники полиции осмотрели дом Волц, пытаясь найти пулевые отверстия или другие улики, указывающие на стрельбу, однако ничего подозрительного не обнаружили.

На данный момент женщина испытывает сильные головные боли и вынуждена носить защитный шлем, так как для операции ей удалили часть черепа. В будущем Волц предстоит операция по восстановлению костей головы. Родные собирают деньги в интернете на ее лечение и надеются, что вскоре она сможет вернуться к нормальной жизни. Полиция продолжает расследование загадочного инцидента.

В сентябре 2020 года сообщалось, что женщина из американского штата Техас прожила с пулей в голове 10 месяцев. Врачи не брались извлечь ее, опасаясь навредить пациентке.