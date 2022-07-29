Сообщение об отказе в гражданстве РФ приехавшим из ЛНР оказалось недостоверным

Информация об отказе в гражданстве РФ девушкам из ЛНР не подтвердилась

Сообщение о том, что в Красноярске отказали в получении гражданства России двум девушкам, приехавшим из Луганской народной республики (ЛНР), оказалось недостоверным.

28 июля новостной портал NGS24.RU сообщил, что двум девушкам, которые приехали в Красноярск из ЛНР в июле, отказали в получении российского гражданства и предоставлении жилья. Отмечалось, что девушки обратились в местную службу соцзащиты с просьбой помочь им в оформлении временной прописки. При этом утверждалось, что в службе им помогать отказались, не предоставили никакой информации и посоветовали самостоятельно искать в городе собственника жилья, который согласится прописать их у себя.

По данным портала, девушки лично рассказали о ситуации заместителю генпрокурора России Дмитрию Демешину, который 27 июля прилетел в Красноярск и провел прием для вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и с Украины.

Однако позже в тот же день МВД России эту информацию опровергло. Как заявили в ведомстве, в действительности еще 22 июля прибывшие из ЛНР девушки были приглашены на прием в отдел по вопросам миграции ОП №5 МУ МВД России «Красноярское». Там их проконсультировали по вопросу приобретения российского гражданства, выдали перечень документов и бланки заявлений. Кроме того, сотрудники полиции разъяснили девушкам порядок прохождения медицинской комиссии.

Также в МВД подчеркнули, что после того, как девушки предоставят все необходимые справки, полиция рассмотрит их заявление о принятии гражданства РФ.

Публикация получила распространение в ряде местных СМИ. В частности, данная информация появилась в региональных разделах «МК», «АиФ» и KP.RU, а также в изданиях «Красноярский рабочий», «ТВК» и на сайте «ТВ Енисей». Кроме того, сообщения распространились в ряде пабликов и на личных страницах пользователей соцсетей (здесь, здесь и здесь). При этом в дальнейшем СМИ выпустили опровержение данной информации. В частности, новость-первоисточник также была дополнена заявлением МВД по этому вопросу.