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Министра экономики Германии освистали во время речи об Украине

Министра экономики ФРГ Хабека освистали жители немецкого города во время речи об Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики ФРГ Роберта Хабека во время его речи об Украине. Об этом пишет Welt.

Люди начали выражать недовольство, когда чиновник заговорил о конфликте с Россией, поставках вооружения Украине, инфляции и кризисе в Германии. «Разжигатель войны, проваливай», — закричали ему горожане. Кроме того, люди подняли над головами транспаранты с оскорблениями в адрес Хабека.

Ранее власти города Ганновер в Германии решили отключить горячий душ в спортзалах и бассейнах для экономии газа. Бургомистр Белит Онэй отметил, что последние несколько дней доказали непредсказуемость текущей ситуации. По его словам, столица земли Нижняя Саксония пытается подготовиться к любому варианту развития событий.

Кроме того, с 1 октября власти Германии начнут взимать с немцев дополнительный сбор за использование газа. Сумма доплаты пока неизвестна, однако информация будет опубликована до конца августа, уточнили в Минэкономики. Это вызвано беспокойством властей насчет будущих поставок газа в Европу.

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Николай Чигасов
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