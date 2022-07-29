Министра экономики Германии освистали во время речи об Украине

Министра экономики ФРГ Хабека освистали жители немецкого города во время речи об Украине

Жители немецкого города Байройт освистали министра экономики ФРГ Роберта Хабека во время его речи об Украине. Об этом пишет Welt.

Люди начали выражать недовольство, когда чиновник заговорил о конфликте с Россией, поставках вооружения Украине, инфляции и кризисе в Германии. «Разжигатель войны, проваливай», — закричали ему горожане. Кроме того, люди подняли над головами транспаранты с оскорблениями в адрес Хабека.

Ранее власти города Ганновер в Германии решили отключить горячий душ в спортзалах и бассейнах для экономии газа. Бургомистр Белит Онэй отметил, что последние несколько дней доказали непредсказуемость текущей ситуации. По его словам, столица земли Нижняя Саксония пытается подготовиться к любому варианту развития событий.

Кроме того, с 1 октября власти Германии начнут взимать с немцев дополнительный сбор за использование газа. Сумма доплаты пока неизвестна, однако информация будет опубликована до конца августа, уточнили в Минэкономики. Это вызвано беспокойством властей насчет будущих поставок газа в Европу.