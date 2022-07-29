В Госдуме захотели заблокировать The Sims 4 из-за одной ошибки

Депутат Госдумы Буцкая заявила о необходимости заблокировать The Sims 4 из-за инцест-бага

Игру The Sims 4 необходимо заблокировать на территории России из-за одной ошибки. С таким заявлением выступила депутат Государственной Думы, член комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Ее слова приводит издание «Подъем».

По словам Буцкой, поводом для блокировки должна стать ошибка в системе The Sims, обнаруженная игроками, — из-за этого бага персонажи игры начинают испытывать сексуальное влечение к своим родственникам. Депутат связала инцестуальные помыслы симов с признанием ВОЗ третьего гендера.

«Ошибка не ошибка, сейчас, после того как ВОЗ говорит о третьем поле и мы слышим заявления о гормональном блокировании развитии ребенка, кажется, мир сошел с ума. Конечно, такое надо максимально все блокировать. С помощниками посмотрим, проверим и решим, будем ли обращаться в органы по этому поводу», — заявила депутат.

Она добавила, что «такого» не должно быть «от слова вообще».

Ранее соавтор законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ Яна Лантратова в разговоре с «Лентой.ру» назвала идею назревшей. Популяризация ЛГБТ-отношений и отрицание семейных ценностей не должны демонстрироваться публично, подчеркнула она.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что пропаганда нетрадиционных ценностей «имеет не меньшую степень опасности для развития российского общества», чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.