Пару из России отказались обслуживать в латышском «Макдоналдсе»

Сотрудники латышского «Макдоналдса» отказались принять заказ у русскоговорящих посетителей

Сотрудники латышского заведения сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» отказались обслуживать русскоговорящих посетителей. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало видеоролик молодого человека, который подвергся дискриминации при попытке сделать заказ. На видео записан его диалог с сотрудником «Макдоналдса», который предложил россиянину дождаться полицию и решить этот вопрос с ними. По словам автора ролика, они с девушкой отстояли сорок минут в очереди, но кассир отказался их слушать и едва не прищемил ему руку дверцей.

После неудачной попытки урегулировать конфликт с сотрудником ресторана, который, по словам молодого человека, принципиально не хотел разбираться с ситуацией, посетителю пришлось обратиться к администратору.

Это не единственный зафиксированный случай русофобии за последнее время. Так, стало известно о ряде инцидентов с притеснением проживающих за границей россиян. С дискриминацией в свой адрес столкнулись российские студенты, школьники, хоккеисты и даже дальнобойщики.