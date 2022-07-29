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Шаманы из разных регионов съедутся на молебен на Байкале

На Байкале пройдет международный шаманский молебен

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Международный шаманский молебен — тайлган — пройдет на острове Ольхон на Байкале. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает «МК» со ссылкой на центр шаманов Бурятии «Тэнгэри».

Как отмечается, мероприятие пройдет 7 августа. На него съедутся шаманы из разных регионов России, а также из других стран.

Традиция массового почитания 13 Северных богов была возрождена в Бурятии 20 лет назад. С тех пор на тайлган начали собираться шаманы и верующие со всего мира. Обычно молебен продолжается почти весь день.

В июне первый всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур» прошел в Туве. Праздник посетили около 2 тысяч гостей.

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Варвара Кошечкина
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