Жена главы российского города публично назвала его работу паршивой

Жена главы Архангельска Морева публично назвала его работу паршивой, а город — проблемным

Супруга главы Архангельска Дмитрия Морева Елена написала в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, в котором публично назвала работу мужа паршивой, а город, которым он руководит, — проблемным. На комментарий жены чиновника обратили внимание журналисты портала «29.RU», скриншот опубликован в Telegram-канале издания.

По словам жены градоначальника, он работает без выходных и отпусков, из-за чего пострадало здоровье чиновника.

«Человек работает без выходных и отпусков, все здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны», — написала Елена Морева в комментарии под записью пользователя соцсети об отпуске мэра Архангельска.

В то же время Дмитрий Морев публично не отреагировал на запись супруги.

Пост главы Архангельска он занимает с 9 ноября 2020 года. Согласно исследованию центра информационных коммуникаций «Рейтинг», проведенному совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, Морев занимает 64-е место в рейтинге мэров и открывает группу градоначальников-аутсайдеров. Всего в рейтинге 88 позиций.