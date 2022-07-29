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В Пензе появится этнодеревня

В Пензе планируют построить этнодеревню

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Пензе предложили построить этнодеревню. Об этом сообщает портал ProGorod58.

В деревне планируют собрать национальную одежду, предметы культуры, быта народов, населяющих Пензенскую область. Кроме того, там можно будет дегустировать блюда и покупать сувениры. Об идее рассказал замминистра культуры региона Ильдар Мавлюдов во время круглого стола в Доме молодежи.

Инициативу поддержал председатель общественной организации местной узбекской национально-культурной автономии Сатимбай Бердиев. Он рассказал, что с коллегами уже пытался самостоятельно осуществить реализацию такого проекта, однако не слишком удачно. О готовности оказать помощь также заявил глава регионального краеведческого музея Артем Павлихин.

Детали проекта на встрече не обсуждались, однако участники согласии, что деревня потребует создания инфраструктуры, сервиса и сохранения при этом самобытности народов.

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Варвара Кошечкина
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