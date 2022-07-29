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Визит Пелоси на Тайвань предрекли в ближайшие дни

Колумнист WP Рогин заявил, что поездка Пелоси на Тайвань состоится в ближайшие дни

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоится в ближайшие дни. Об этом на своей странице в Twitter высказался колумнист Washington Post Джош Рогин со ссылкой на источники.

«Дипломатические источники говорят, что поездка спикера Пелоси на Тайвань ожидается, (произойдет это) в начале ее азиатского турне», — написал журналист. При этом в офисе спикера Палаты представителей ему заявили, что «визит возможен, но не подтвержден».

На фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань, военно-морские силы (ВМС) КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры пройдут 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань. Также учения будут проходить в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань.

Однако телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом поставил возможность посещения Тайваня под сомнение из-за неопределенности.

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Николай Чигасов
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