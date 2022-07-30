В Скопье прибывшие для участия в учениях НАТО британские десантники избили мужчину в баре

В Северной Македонии прибывшие для участия в учениях НАТО британские десантники избили мужчину в баре. Об этом сообщает Daily Express.

Пострадавший рассказал, что инцидент произошел 11 мая 2022 года. По его словам, он выпивал с друзьями в одном из баров города Скопье, когда в заведение зашли четверо военнослужащих.

«В ту секунду, когда я заговорил с ними, они сразу же стали физически устрашающими и словесно агрессивными — и вели себя так же по отношению к другим людям. Они были там только для того, чтобы найти кого-то, с кем можно было бы подраться и причинить боль», — поделился он.

По предварительным данным, драку затеяли военные из 16-й десантно-штурмовой бригады, которая базируется в Колчестере.

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