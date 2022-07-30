Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Тату-мастер сдала клиента полиции из-за татуировки со свастикой

В подмосковном Раменском тату-мастер сдала клиента полиции из-за татуировки со свастикой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Раменском тату-мастер сдала клиента полиции из-за татуировки со свастикой. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По сведениям канала, россиянин записался на сеанс и рассказал, что ему нужно срочно перекрыть тату с фашистской символикой. Женщина ответила, что сможет его принять, а сама сообщила обо всем стражам порядка.

Когда мужчина приехал по адресу, его встретил участковый. Сейчас в отношении клиента проводится проверка.

14 июля сообщалось, что у осужденных в Красноярском крае экспериментально вывели татуировки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
МИД России заявил о снижении шансов на возобновление переговоров по вине Киева
Пелоси вылетела из США в Азию
Левандовски прокомментировал решение уйти из «Баварии»
Названа возможная причина смерти трех человек в СИЗО Воронежа
В Брюсселе оценили вероятность вступления Джонсона в должность генсека НАТО
Тату-мастер сдала клиента полиции из-за татуировки со свастикой
Регина Дубовицкая сообщила о финансовом положении после закрытия «Аншлага»
Американская журналистка упрекнула США в долгом унижении России
В США сочли HIMARS неспособными переломить ситуацию на Украине
Захарова прокомментировала слова норвежского дипломата о ненависти к русским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.