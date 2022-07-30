В подмосковном Раменском тату-мастер сдала клиента полиции из-за татуировки со свастикой

В подмосковном Раменском тату-мастер сдала клиента полиции из-за татуировки со свастикой. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По сведениям канала, россиянин записался на сеанс и рассказал, что ему нужно срочно перекрыть тату с фашистской символикой. Женщина ответила, что сможет его принять, а сама сообщила обо всем стражам порядка.

Когда мужчина приехал по адресу, его встретил участковый. Сейчас в отношении клиента проводится проверка.

14 июля сообщалось, что у осужденных в Красноярском крае экспериментально вывели татуировки.

