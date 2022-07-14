У осужденных в Красноярском крае экспериментально вывели татуировки

В красноярских колониях прошли эксперименты по выводу татуировок у осужденных

У некоторых осужденных в Красноярском крае экспериментально вывели татуировки — эту практику планируют поставить на поток и предполагают, что таким образом отбывшим наказание будет проще вернуться в общество. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника краевого главка Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН генерала Андрея Попето.

По его словам, осужденные сами хотят, чтобы им выводили татуировки. Изначально это делалось экспериментально, но сейчас поставлено на поток.

Ранее ФСИН опровергла сообщения о том, что сдавшиеся в плен бойцы украинского батальона «Азов» содержатся в следственном изоляторе «Лефортово». В ведомстве таким образом ответили на соответствующий запрос от СМИ.

Мировая история санкций



