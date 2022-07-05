ФСИН опровергла содержание бойцов «Азова» в СИЗО «Лефортово»

ФСИН заявила, что бойцы батальона «Азов» не содержатся в СИЗО «Лефортово»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла сообщения о том, что сдавшиеся в плен бойцы украинского батальона «Азов» содержатся в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом сообщает РИА Новости.

«На ваше обращение сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России не содержатся», — ответили в ведомстве на соответствующий запрос агентства.

19 июня ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что сдавшиеся в плен в Мариуполе командиры батальона «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. О ком именно идет речь, не уточнялось.

18 июня стало известно, что заместитель полка Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной «Волына»), этапированы для проведения следственных действий на территорию России.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 1908 украинских солдат. С территории предприятия также эвакуированы 177 мирных граждан, среди которых 85 женщин и 47 детей.

