Популярность Джо Байдена рекордно снизилась

Популярность президента США Джо Байдена снизилась до нового минимального показателя

Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом сообщает социологическая служба Gallup.

Проведенное исследование показало, что рейтинг одобрения работы Байдена составляет 38 процентов. При этом на момент вступления в должность 46-го президента США в январе 2021 года поддерживали 57 процентов населения.

59 процентов американцев не одобряют политику Байдена в шестом квартале его срока, при этом 45 процентов респондентов отметили, что «не одобряют категорически».

Это самый низкий показатель за всю историю поквартальных опросов. Gallup отмечает, что если исходить из исследований прошлых лет, то маловероятно, что рейтинг одобрения Байдена улучшится в седьмом квартале.