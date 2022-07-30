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МИД России оценил продажу поставленного Киеву вооружения на черном рынке

МИД РФ: продажа поставленного Киеву вооружения на черном рынке ведет к росту преступности

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Продажа поставленного Киеву вооружения на черном рынке неминуемо приведет к росту преступности и террористической активности, повышаются риски эскалации существующих и возникновению новых вооруженных конфликтов по всему миру. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» выразил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Перефразируя известную цитату Антона Чехова, можно сказать, что если оружие попадет в руки преступников, то оно обязательно где-нибудь выстрелит. Это лишь вопрос времени», — отметил дипломат.

По его словам, даркнет завален объявлениями о продаже поставляемого Украине оружия с доставкой в любые регионы планеты. Руденко добавил, что российские власти поднимают данную тему в контактах с иностранными коллегами. «Однако за поставками оружия стоят геополитические интересы стран НАТО, использующих Украину как инструмент борьбы с Россией, и мощное лобби западных военных концернов», — заключил замглавы МИД.

Ранее стало известно, что Европол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны. В частности, были обнаружены случаи продажи на международном рынке огнестрельного оружия. Предположительно, вооружение могут складировать в схронах у границы Украины для последующей контрабанды. В Европе опасаются, это оружие может попасть в руки организованных преступных группировок и террористов.

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Варвара Кошечкина
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