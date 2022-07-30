Названы самые популярные направления у россиян для путешествий в июле

OneTwoTrip: в июле чаще всего россияне отдыхали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

Сервис OneTwoTrip назвал самые популярные направления у россиян для путешествий в июле. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую тройку самых популярных городов попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Интерес к Москве за год снизился на 7 процентов, а к Санкт-Петербургу и Сочи — повысился на 14 и 29 процентов соответственно. Кроме того, в рейтинг вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, Казань и Тюмень. Средняя стоимость перелета внутри России составила 7600 рублей с человека в одну сторону.

Среди зарубежных направлений россияне чаще всего выбирали Армению, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, ОАЭ и Грузию. Перелеты за границу обходились россиянам в среднем в 22100 рублей с человека в одну сторону.