Восемь человек погибли в аварии в Ставрополье

При столкновении автобуса и легковушки в Ставропольском крае погибли восемь человек

В Ставропольском крае произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом рассказал «Интерфакс» со ссылкой на источники в краевом УГИБДД.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, погибли восемь человек, среди жертв есть ребенок. Еще шестеро пострадали.

ДТП случилось в 13:05 на 502-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь, в Петровском городском округе. Маршрутка выполняла рейс Малый Барханчак — Ставрополь.

29 июля в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек из Санкт-Петербурга, включая троих детей. Они возвращались домой с отдыха в Крыму.