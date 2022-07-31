Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Восемь человек погибли в аварии в Ставрополье

При столкновении автобуса и легковушки в Ставропольском крае погибли восемь человек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Ставропольском крае произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом рассказал «Интерфакс» со ссылкой на источники в краевом УГИБДД.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, погибли восемь человек, среди жертв есть ребенок. Еще шестеро пострадали.

ДТП случилось в 13:05 на 502-м километре автодороги АстраханьСтаврополь, в Петровском городском округе. Маршрутка выполняла рейс Малый Барханчак — Ставрополь.

29 июля в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек из Санкт-Петербурга, включая троих детей. Они возвращались домой с отдыха в Крыму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности
Спасение застрявшего в окне кота при помощи швабры попало на видео
Восемь человек погибли в аварии в Ставрополье
В ДНР заявили о закреплении сил республики в поселке Пески
В Германии возмутились «налоговыми подачками» для богатых посреди кризиса
Экс-супруг Дженнифер Лопес усомнился в долговечности ее брака с Беном Аффлеком
Пике потребовал от Шакиры денег и оплату авиаперелетов в США при разводе
Юрий Лоза раскритиковал популярное музыкальное телешоу
Россия собралась создать базы для флота в Индийском океане и Красном море
В Крыму призвали не спешить с выводами об атаке на штаб Черноморского флота
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.