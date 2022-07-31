Экс-супруг Дженнифер Лопес усомнился в долговечности ее брака с Беном Аффлеком

Бывший муж Дженнифер Лопес усомнился в долговечности ее брака с Беном Аффлеком

Бывший муж американской певицы Дженнифер Лопес Охани Ноа усомнился в долговечности ее брака с актером Беном Аффлеком. Об этом он рассказал в интервью DailyMail.

Лопес не раз признавалась, что Аффлек является любовью всей ее жизни и заявляла о желании взять его фамилию. Однако первый муж исполнительницы поведал, что подобные признания она делала всем своим партнерам. «Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но не уверен, что этот брак продлится долго», — рассказал экс-супруг артистки.

Ноа объяснил, что звезде нравится влюбляться: «Джен любит быть влюбленной, она была помолвлена ​​шесть раз. Бен — муж номер четыре. Я был мужем номер один и она сказала мне, что я любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в первую брачную ночь, она говорила, что мы будем вместе всегда».

Охани Ноа и Дженифер Лопес поженились в 1997 году. Артистка была старше избранника на пять лет: ей было 28, а ее первому мужу — 23. В браке пара прожила 11 месяцев.

17 июля этого года стало известно, что голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в прошлом году чувства певицы и актера вспыхнули вновь.

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