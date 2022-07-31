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В Индии зафиксировали первую смерть от оспы обезьян

В Индии 22-летний мужчина умер от оспы обезьян после возвращения из ОАЭ

Фото: Dado Ruvic / Reuters

22-летний житель индийского штата Керала, прилетевший из ОАЭ несколькими днями ранее, умер от оспы обезьян. Об этом сообщает местное издание The Indian Express.

Отмечается, что таким образом власти Индии зафиксировали первый случай смерти от заболевания в стране и четвертый — за пределами Африки. Сразу после приезда из ОАЭ мужчина вел активный образ жизни и ни на что не жаловался, но 26 июля у него поднялась температура и он обратился за медицинской помощью.

При этом медики не обнаружили у него симптомов оспы обезьян и первоначально подозревали энцефалит или переутомление. Еще через некоторое время юношу подключили к аппарату жизнеобеспечения, но в субботу, 30 июля, он умер в частной больнице. И лишь только тогда его родственники сообщили врачам, что мужчина сдал в ОАЭ положительный тест на оспу обезьян.

30 июля был зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян в Европе. Погибший был из испанского района Валенсия. Подчеркивается, что окончательные причины смерти еще предстоит выяснить, но предварительно она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой.

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Виктория Кондратьева
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