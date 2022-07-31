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Стало известно о впечатлениях Путина после посещения фортов Кронштадта

Путин назвал полезным и исторически важным расширение парка «Остров фортов» в Кронштадте

Serguei Fomine/Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал полезным и исторически важным проект расширения «Острова фортов» в Кронштадте. Об этом стало известно ТАСС от руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксении Шойгу.

Путин 30 июля осмотрел парк в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу, Ксении Шойгу и губернатора Петербурга Александра Беглова. Президент назвал проект не только полезным, но и исторически важным. Беглов, в свою очередь, поблагодарил главу за финансовую поддержку строительства в районе Кронштадта новой транспортной развязки с КАД.

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«Президент обратил внимание и на яблоневый сад, который исторически закладывали здесь моряки, и нам удалось его сохранить», — рассказала Шойгу. По ее словам, большое впечатление на главу государства произвели форты, где сейчас проходят реставрационные работы, а также «шикарный вид на залив». Не меньшее впечатление на Путина произвела и фигура пингвина во льдах.

Проект «Остров фортов» реализуется с 2019 года и занимает площадь более 100 гектаров. Работы закончат в 2025 году. «Остров» включает в себя городскую территорию, часть близлежащих островов и зоны акватории Финского залива.

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Юлия Мискевич
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