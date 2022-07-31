Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Работающим пенсионерам перерасчитают размер пенсии

«Прайм»: в ПФР сообщили, что в августе работающим пенсионерам перерасчитают размер пенсии

Maksim Konstantinov / Global Look Press

В августе произойдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 1 августа 2022 такой перерасчет будет произведен для 1,3 миллиона работающих пенсионеров», — рассказали в фонде.

Прибавка зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов, а также, от размера заработной платы сотрудника в 2021 году. В ПФР добавили, что это касается и наемных работников, и самозанятых, которые оплачивают взносы самостоятельно.

30 июля правительство России одобрило выделение Минтруду средств из резервного фонда на выплату социальных региональных доплат к пенсии в 2022 году. Благодаря этому решению доплаты в текущем году получат минимум 1,2 миллиона человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Зеленский объявил обязательную эвакуацию жителей подконтрольной Киеву части ДНР
Работающим пенсионерам перерасчитают размер пенсии
В Запорожье сообщили о возможном срабатывании системы ПВО в Мелитополе
Собчак пожаловалась на лень и обжорство
Шойгу оценил работу ВМФ по защите России
Стало известно о впечатлениях Путина после посещения фортов Кронштадта
Полянский прокомментировал попытки переложить на Россию вину за удар по Еленовке
Пушков призвал немедленно выслать из России сотрудницу консульства в Мурманске
Опубликована история самого романтичного чистильщика обуви в Москве
Шоу «Прямой эфир» c Андреем Малаховым заменят на другую программу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.