Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса и КАМАЗа в Приамурье

Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса и КАМАЗа в Амурской области

Пять человек погибли при столкновении микроавтобуса и КАМАЗа в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное УМВД.

Авария произошла на автодороге в Белогорском муниципальном округе в 38 километрах от Благовещенска. Автомобиль Toyota Noah врезался в припаркованный на обочине грузовик.

«Среди погибших — водитель и пассажиры микроавтобуса. Это мужчины 2003, 1995 и 1993 годов рождения», — уточнили в ведомстве. Личности других жертв пока не установлены.

Ранее в Екатеринбурге железная конструкция выпала из КАМАЗа, рухнула на легковой автомобиль KIA Optima, где находились дети, и раздавила иномарку с россиянами. Под тяжестью упавшего груза у машины смяло крышу и выбило стекла. В МЧС сообщили, что выпавшая из КАМАЗа конструкция была слабо закреплена, зацепилась за мост и упала. В результате пострадали четыре человека, среди них двое детей восьми и четырнадцати лет.