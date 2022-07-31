Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Cанкции ЕС против России назвали самоубийством

Daily Express назвал санкции против России самоубийством Европы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Санкции, которые ввела Европа против России, ведут к самоубийству ЕС. Об этом сообщает Daily Express.

По словам лидера движения Generation Frexit Шарля-Анри Галлуа, санкционную войну нужно остановить. В противном случае, отмечает он, европейский контингент погрузится в крупнейший финансовый кризис.

«Инфляция подскочила до 8,9 процента, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару», — сказал он.

Шарль-Анри Галлуа также отмечает, что антироссийские санкции принесут ЕС больший вред. Рецессия в странах еврозоны стала очевидна, добавил эксперт.

«Некоторые европейские страны, такие как Германия и Италия, очень зависят от поставок российского газа. Франция также пострадает, поскольку Россия была важным поставщиком нефти. Сейчас покупаем то же топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро это стало еще дороже. Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, у нас даже нет оборудования», — резюмировал он.

Введение санкций против России со стороны стран Запада усилилось после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украины. Целями он назвал демилитаризацию, денацификацию Украины и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые были признаны Москвой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота
«Динамо» выступило с заявлением о самовольно покинувшем клуб иностранце
В Совфеде отреагировали на атаку на штаб Черноморского флота
В Севастополе решили не переносить отмененные мероприятия в честь Дня ВМФ
Cанкции ЕС против России назвали самоубийством
Жители московского района Солнцево лишились рынка из-за пожара
В Турции сообщили о скором начале вывоза украинского зерна
Володин перечислил вступающие в силу с августа законы
Подростки в Забайкальском крае осквернили могилы погибших в спецоперации солдат
Президент поздравил моряков Балтийского флота в Кронштадте с Днем ВМФ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.