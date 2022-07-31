Daily Express назвал санкции против России самоубийством Европы

Санкции, которые ввела Европа против России, ведут к самоубийству ЕС. Об этом сообщает Daily Express.

По словам лидера движения Generation Frexit Шарля-Анри Галлуа, санкционную войну нужно остановить. В противном случае, отмечает он, европейский контингент погрузится в крупнейший финансовый кризис.

«Инфляция подскочила до 8,9 процента, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару», — сказал он.

Шарль-Анри Галлуа также отмечает, что антироссийские санкции принесут ЕС больший вред. Рецессия в странах еврозоны стала очевидна, добавил эксперт.

«Некоторые европейские страны, такие как Германия и Италия, очень зависят от поставок российского газа. Франция также пострадает, поскольку Россия была важным поставщиком нефти. Сейчас покупаем то же топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро это стало еще дороже. Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, у нас даже нет оборудования», — резюмировал он.

Введение санкций против России со стороны стран Запада усилилось после того, как президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украины. Целями он назвал демилитаризацию, денацификацию Украины и помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые были признаны Москвой.

