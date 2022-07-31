В российском регионе пройдет казахский праздник «Туган Жер»

В Челябинской области 6 августа пройдет ежегодный казахский праздник «Туган Жер»

В Чесменском муниципальном районе Челябинской области 6 августа пройдет ежегодный казахский праздник «Туган Жер» (Родная земля). Об этом сообщает информагентство «Первое областное».

Уточняется, что родной землей в данном случае казахи называют Южный Урал, где они живут много лет. Праздник уже принимали Троицкий, Чесменский, Кизильский, Брединский, Карталинский, Верхнеуральский районы. В 2022 году мероприятие проходит в рамках Года культурного наследия народов РФ.

На торжественной части прочтут молитву, выступят почетные гости и будут чествовать семьи с 50-летним супружеским стажем. Планируется и развлекательная программа: национальный конкурс среди молодых невесток, конкурс национальных юрт, подворий и блюд национальной кухни, областной конкурс мастериц по шитью курпе.

Гости праздника также попадут на концерт с участием самодеятельных казахских коллективов, фотовыставку и в торговые ряды. В завершение фестиваля пройдут скачки на лошадях.