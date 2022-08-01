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Вероятность появления купюры номиналом 10 000 рублей в России оценили

Зампред ЦБ РФ Белов заявил, что причин для появления банкноты номиналом 10 000 рублей нет

Фото: Pixabay

Зампред Центробанка (ЦБ) Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, в беседе с «Известиями» оценил вероятность появления в России купюры номиналом в десять тысяч рублей.

Он указал, что решение о выпуске банкнот любого номинала принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране. По его словам, рассматривается целый ряд параметров, это и оборот наличных средств, и уровень зарплат и инфляции, и соотношение наличных и безналичных платежей.

«Сегодня мы не видим объективных причин для выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей», — заключил Белов.

Ранее зампред Центробанка России сообщил, что регулятор планирует возобновить в конце 2022 года печать денежных купюр номиналом в десять рублей. https://lenta.ru/news/2022/07/25/money/

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Марина Совина
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