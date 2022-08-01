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В карельском заповеднике «Костомукшский» засняли олененка с мамой

Семья оленей попала в фотоловушку в заповеднике «Костомукшский»

В карельском заповеднике «Костомукшский» в фотоловушку попала семья оленей. Об этом сообщает газета «Столица на Onego.ru».

На кадрах запечатлели олененка и его мать. Животные изучают окрестности и едят траву.

«В таком раннем возрасте у малыша нет никаких средств защиты, только быть рядом с мамой. А угроз много — хищники, браконьеры, антропогенные ловушки. Поэтому, такие видео сотрудники заповедника всегда смотрят с надеждой — очень хочется, чтобы больше оленят выживало», — рассказали в заповеднике.

Ранее стало известно, что в заповеднике «Оренбургский» молодые орлята начали готовиться к первым серьезным вылетам. Пока что подросшие птенцы совершают небольшие перелеты и ждут, когда их покормят родители, однако скоро они станут неотличимы от взрослых особей.

Сергей Истомин
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