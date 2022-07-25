Молодые орлята из заповедника «Оренбургский» начали готовиться к первым вылетам

В заповеднике «Оренбургский» молодые орлята начали готовиться к первым серьезным вылетам

Подросшие молодые орлята из заповедника «Оренбургский» начали готовиться к первым серьезным вылетам. Об этом сообщает издание ProOren.

Как рассказал старший инспектор Дмитрий Немальцев, пока что подросшие птенцы совершают небольшие перелеты и ждут, когда их покормят родители.

«Самые заметные персонажи сейчас, это вышедшие из гнезд и встающие на крыло птенцы. От крохотных чеканчиков до впечатляющих размерами орлят. Совсем скоро они станут неотличимыми от родителей и будут готовы к первому своему осеннему путешествию в южные страны», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что в заповеднике «Хакасский» в новом автомобиле обнаружили гнездо с яйцами. Как сообщил директор учреждения Виктор Непомнящий, специалисты попросили сотрудников завода не извлекать гнездо, и из него благополучно вылупились пять птенцов.