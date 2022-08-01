Россиян предостерегли от частой ошибки при оплате услуг ЖКХ

Эксперт по недвижимости Соловьева призвала внимательно проверять ЕПД на лишние услуги

Чтобы не переплачивать за жилищно-коммунальные услуги, стоит внимательно изучать единый платежный документ (ЕПД), предостерегла россиян в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по управлению и эксплуатации недвижимости Юлия Соловьева.

Дело в том, что некоторые управляющие компании включают в него страхование квартиры или услуги кабельного телевидения, телевизионную антенну и радиоточку, отметила она. Делают они это абсолютно легально, на основании общего собрания собственников.

«Но некоторым собственникам эти услуги не нужны, поэтому необходимо внимательно смотреть свой ЕПД. Если там есть лишние услуги, от которых вы хотели бы отказаться, то нужно обратиться в свою управляющую компанию и написать заявление на отключение этих услуг», — посоветовала Соловьева.

Ранее стало известно, что россияне считают главной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) плохое состояние, содержание и ремонт домов — на это пожаловались 16,1 процента опрошенных. О претензиях россиян к качеству услуг рассказали в НП «ЖКХ Контроль».