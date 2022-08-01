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Двое любителей лотерей 30 лет играли одинаковыми числами и сорвали джекпот

UPI: в США победители лотереи 30 лет выбирали одни и те же числа и сорвали джекпот

Фото: Tom Weller / DPA / Globallookpress.com

В американском штате Миссури двое любителей лотерей сорвали джекпот после того, как много лет играли одними и теми же числами. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Победители, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что в течение последних 30 лет при игре в лотерею выбирали на билетах одинаковые числа, значимые для их семьи.

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Они купили выигрышный билет на автомобильной заправке в городе Эльдорадо-Спрингс. Размер приза составил 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей), которые им придется поделить между собой.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган дважды за 15 лет сорвал джекпот, используя при игре в лотерею одни и те же числа. Американец отметил, что потратит часть полученных денег на путешествие, а остаток отложит на пенсию.

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Алиса Дмитриева
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