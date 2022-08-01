Гражданам недружественных стран решили запретить усыновлять российских сирот
В Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления для граждан недружественных стран
В Государственную Думу внесли законопроект о запрете на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот гражданами недружественных стран. Документ размещен в электронной базе парламента.
Авторами инициативы являются оппозиционные депутаты Леонид Слуцкий, Борис Чернышов (оба представляют ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова (СРЗП).