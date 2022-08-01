Володин посоветовал потребовавшей себе имущество СССР Украине оплатить его долги

Володин посоветовал потребовавшей себе треть имущества СССР Украине оплатить его долги

Перед тем, как поднимать вопрос о возвращении «хотя бы трети» зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит России, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза. Такой совет Киеву в своем Telegram-канале в понедельник, 1 августа, дал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Огромная сумма по состоянию на 1994 год — 110 миллиардов долларов. Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами», — отметил он.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что с 1991 по 2013 год Украина получила от России материальную поддержку в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 миллиардов долларов.

«Все профукали и разворовали. Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти», — констатировал политик.

Ранее 1 августа посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от России вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у Москвы после того, как она взяла на себя долги Советского Союза.