Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин посоветовал потребовавшей себе имущество СССР Украине оплатить его долги

Володин посоветовал потребовавшей себе треть имущества СССР Украине оплатить его долги

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Перед тем, как поднимать вопрос о возвращении «хотя бы трети» зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит России, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза. Такой совет Киеву в своем Telegram-канале в понедельник, 1 августа, дал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Огромная сумма по состоянию на 1994 год — 110 миллиардов долларов. Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами», — отметил он.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что с 1991 по 2013 год Украина получила от России материальную поддержку в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 миллиардов долларов.

«Все профукали и разворовали. Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти», — констатировал политик.

Ранее 1 августа посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев требует от России вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у Москвы после того, как она взяла на себя долги Советского Союза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
ЦБ продлил ограничения на снятие долларов и евро
Москвичам назвали условие ввода масочного режима в метро
Стало известно о состоянии госпитализированного Чубайса
Генерал-майор ФСБ раскритиковал работу умершего последнего председателя КГБ СССР
Российский вице-премьер сравнил отечественных строителей с рабочими из КНДР
Кремль ответил на вопрос о дальнейшем продвижении российских войск на Украине
«Русские хакеры» объявили войну производителю HIMARS
Стали известны новые сроки открытия магазинов H&M
Тейлор Свифт подверглась критике из-за частых перелетов на личном джете
Кремль прокомментировал госпитализацию Чубайса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.