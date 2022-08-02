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Пьяный россиянин на угнанной машине сбил 17-летнего подростка и попал на видео

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина на угнанной машине сбил на тротуаре 17-летнего подростка

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина на угнанной машине сбил на тротуаре 17-летнего подростка. Видеокадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

На появившихся кадрах видно, как российский подросток идет по тротуару и говорит по телефону. В какой-то момент юноша замечает, что на него несется автомобиль. Водитель буквально таранит пешехода, от удара подростка подбрасывает вверх. Автомобилист сносит ограждение и продолжает движение.

Позже выяснилось, что инцидент произошел на улице Чаадаева. Пострадавшего юношу доставили в больницу с травмами. Находившийся за рулем водитель приехал в Нижний Новгород из Забайкалья.

Мужчину могут привлечь к ответственности по двум статьям: «угон» и «управление в состоянии опьянения».

Ранее в Крыму мужчина на «Жигулях» специально наехал на обогнавшего его мотоциклиста. Пострадавший молодой человек написал заявление в полицию.

Анна Щербакова
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