Россиянин на «Жигулях» из мести сбил мотоциклиста и попал на видео

В Крыму мужчина на «Жигулях» специально наехал на обогнавшего его мотоциклиста

В Сакском районе Крыма водитель «Жигулей» из мести сбил мотоциклиста на заправке, так как тот до этого обогнал его на дороге. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, как автомобилист на АЗС пытается специально наехать на мотоциклиста, но с первой попытки ему это не удается. Россиянин на мотоцикле пытается уехать, но «Жигули» сбивают его.

«Конфликта не было. Я его [автомобиль], получается, до этого обогнал по трассе. Может, ему показалось, что я быстро обогнал и возле него там прошел, наверное, быстро», — рассказал мужчина, который был за рулем мотоцикла.

Пострадавший уже написал заявление в полицию.

Ранее в Красноярском крае мужчина протаранил автоцентр Lexus из-за мести охраннику. На опубликованных кадрах видно, как водитель Toyota разгоняется и влетает в стеклянный фасад здания.