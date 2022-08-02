Представитель МИД Захарова заявила, что Киев разбазарил свой суверенитет и независимость

Киев не просто растерял свой суверенитет, но разбазарил его, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова прозвучали на брифинге ведомства, трансляция доступна на YouTube.

«Я даже не могу сказать, что киевские правители его [суверенитет] продали или заложили, это все-таки какой-никакой доход у них был бы. Они его разбазарили», — уличила пресс-секретарь украинскую сторону.

По ее словам, у Киева также не осталось независимости и и свободы. «[Власти Украины] полностью подпали под западную каббалу», — заключила Захарова.